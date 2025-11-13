Стоимость iPhone 17 Pro в России снизилась почти до 100 тысяч рублей

В России резко снизилась стоимость iPhone 17 Pro — цена на флагманский смартфон стремительно приближается к отметке в 100 тыс. руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

Так, на маркетплейсах iPhone 17 Pro с накопителем на 256 ГБ начали продавать за 125 тыс. руб. При этом в некоторых магазинах цена еще ниже — от 101,7 тыс. руб. За последние два месяца стоимость iPhone 17 Pro упала на 39% — еще в начале октября в онлайн-магазинах цена начиналась от 165 тыс. руб.

При этом iPhone 17 Pro Max с увеличенными экраном и батареей предлагается от 109,5 тыс. руб.

iPhone 17 Pro — это первый смартфон Apple в цельнометаллическом корпусе. Гаджет получил обновленный дизайн блока камер, более емкий аккумулятор, испарительную камеру, которая предотвращает перегрев при играх.

Новинка оснащается тройной камерой на 48 Мп с гибридным зумом с 40-кратным приближением, фронтальной камерой с квадратным сенсором для горизонтальных селфи, мощным чипом Apple 19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти — впервые в смартфонах компании.