Маск анонсировал ежедневное анализирование ИИ Grok 100 млн публикаций в соцсети Х

Илон Маск на своей странице в соцсети Х объявил, что нейросеть Grok вскоре сможет обрабатывать весь контент на платформе, включая примерно 100 млн постов ежедневно. Это касается текстов, изображений и видео, независимо от размера или популярности аккаунтов. Маск анонсировал новый функционал на декабрь.

© Ferra.ru

Маск подчеркнул, что новая система рекомендаций будет оценивать публикации на основе их качества и содержания, а не количества подписчиков или лайков. Такая возможность связана со сложными ИИ-моделями и мощной графической инфраструктурой.

Ожидается, что обновление значительно улучшит персонализацию лент пользователей на X, сделав рекомендации более точными и разнообразными, за что уже сейчас отвечает Grok, а также снизив влияние крупных аккаунтов.