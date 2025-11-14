Новый вид птерозавра нашли в ископаемой рвоте

Около 110 миллионов лет назад на территории современной Бразилии один динозавр пережил приступ несварения. Рептилия отрыгнула свою пищу, оставив после себя кучу рвоты, которая окаменела — и стала таким образом редкой палеонтологической удачей.

Недавно исследователи изучили эту окаменевшую массу (регургиталит по-научному), долгое время хранящуюся в музее, результатом чего поделились на страницах Scientific Reports. Оказалось, что кости в ее составе принадлежат двум птерозаврам, представлявшим ранее неизвестный вид. Это открытие стало первым случаем, когда животное было описано на основе останков, найденных в окаменелой рвоте.

Новый птерозавр получил название Bakiribu waridza, что на языке коренного народа карири, проживающего в северо-восточном регионе Арарипи, где была найдена окаменелость, означает «гребенчатый рот». Это словосочетание отсылает к щетинковидным зубам животного, которые оно, вероятно, использовало для ловли ракообразных и других мелких водных организмов.

B. waridza — первый птерозавр-фильтратор, когда-либо найденный в Бразилии. Он сочетает в себе черты, характерные как для более древних птерозавров из Германии, так и для более молодых видов из Аргентины.

Сложно сказать, какой именно вид динозавра съел двух птерозавров, а затем их отрыгнул. Наиболее вероятным виновником может быть спинозавр — группа динозавров с крокодильими челюстями, доминировавшая в регионе в раннем меловом периоде. Похоже, у этих рыбоядных хищников был вкус к птерозаврам: в другом скелете птерозавра из этой области Бразилии был обнаружен зуб спинозавра, застрявший в шее.