В Карфагене нашли редкую мраморную маску финикийской женщины

Археологи в Тунисе нашли мраморную маску женщины с прической в финикийском стиле, датируемую концом IV века до н. э.

© Телеканал «Наука»

Как сообщает Министерство культуры Туниса, находка была сделана в святилище Тофет древнего Карфагена.

Редкая находка мастеров Карфагена

Маска вырезана из цельного куска белого мрамора. Лицо женщины спокойное и гармоничное, а волосы уложены в сложную финикийскую прическу из заплетенных локонов. Такие прически часто встречались в финикийском искусстве и служили символом статуса и религиозной преданности среди пунической элиты.

«Мастерство и чистота исполнения делают маску одним из редчайших примеров пунического портретного искусства», — отметил профессор Имед Бен Джербания из Национального института наследия Туниса.

Он добавил, что предмет, скорее всего, украшал стену святилища или стоял на алтаре, участвуя в ритуалах, прославляющих божественную женскую силу.

Предварительные анализы мрамора показывают, что его происхождение связано с Восточным Средиземноморьем. Это подтверждает активную торговлю Карфагена с финикийскими городами Тир и Сидон. Учёные также планируют исследовать следы древних красок на поверхности маски.

Тофет: сердце религиозной жизни Карфагена

Святилище Тофет, расположенное рядом с древними портами, служило открытым ритуальным центром с VIII по II век до н. э. Там обнаружены тысячи урн, стел и надписей, посвященных Танит и Баал-Хаммону. Танит символизировала плодородие и материнскую опеку, а Баал-Хаммон отвечал за урожай и смену времён года. Вместе они олицетворяли баланс творения и разрушения, ключевой принцип пунической космологии.

Маска, вероятно, изображает жрицу или верующую, призывающую благословение богини. Спокойное выражение лица и аккуратные черты соответствуют мотивам восточнофиникийских храмов, что позволяет предположить, что пунические мастера адаптировали чужую иконографию под местный религиозный контекст.

«Каждое открытие в Тофете приближает нас к пониманию того, как карфагеняне видели себя — набожными, утонченными и глубоко связанными со своими богами», — говорит профессор Бен Джербания.

Мраморная маска показывает, что Карфаген был не только торговым и военным центром, но и местом, где развивалось изысканное искусство и духовная жизнь.