Образец пролетевшего над двумя областями метеорита весит менее 40 г

Вес образца метеорита, который пролетел 27 октября над Тверской и Новгородской областями, составляет порядка 33,2 г. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Осколок передали ученым местные жители. Его вес - 33,2 грамма", - рассказали там.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории Extra terra consortium УрФУ Александра Пастуховича, основной отличительной особенностью осколка является наличие коры плавления, что характерно для метеорита.