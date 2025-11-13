Эксперт объяснил новое предложение WhatsApp* для российских пользователей

IT-эксперт Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал новое предложение WhatsApp*, обращенное к российским пользователям мессенджера.

Ранее WhatsApp* начал массово рассылать пользователям из России предложение добавить адрес электронной почты в свою учетную запись. Эта функция предоставляется как третий способ для входа в аккаунт и его восстановления, что, по заверениям представителей платформы, снизит риск блокировки.

Предложение мессенджера указать электронную почту связано с недавним требованием к российским операторам связи прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp*. Соответственно, если пользователям при регистрации не придет СМС-сообщение, то они не смогут воспользоваться мессенджером. И на этом фоне возможность добавить электронную почту для входа в аккаунт ранее уже появилась в мессенджере Telegram. Теперь же аналогичные меры вводит WhatsApp*. Там не хотят, чтобы пользователи зависели только от одной смски, которая сейчас блокируется в РФ. При этом данный шаг компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), которой принадлежит WhatsApp*, означает, что российский рынок для нее все еще крайне важен, ведь у нас в стране очень много пользователей этого мессенджера. И мы уже не раз наблюдали, как компания предпринимает определенные действия, направленные на сохранение многочисленной российской аудитории. Так, ранее по требованию Роскомнадзора WhatsApp* отказался от внедрения в России аналога Telegram-каналов. Это означает, что в компании отслеживают позицию российской стороны и идут навстречу властям страны, что, конечно, приятно. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Привязка аккаунта в WhatsApp* к электронной почте не несет в себе серьезных рисков для российских пользователей мессенджера, отметил эксперт.

«Никаких проблем с тем, чтобы указать свою почту, а затем получить на нее письмо с информацией о двухфакторной аутентификации, нет. Подобные механизмы используют многие сервисы. Почтовые сервисы на сегодняшний день не блокируются, поэтому и угрозы блокировки сообщения от WhatsApp нет», - добавил он, подчеркнув, что для нового способа авторизации в WhatsApp можно использовать как зарубежные, так и российские почтовые сервисы.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.