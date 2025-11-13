В Иране нашли древнее наскальное изображение, высеченное иглой

Археологи нашли уникальное наскальное изображение, высеченное иглой, в древнем городе Истахр на юге Ирана, недалеко от руин Персеполя. Как сообщает Tehran Times, считается, что рельеф изображает сасанидского монарха.

Это открытие дает новое представление о художественных традициях и символике власти одной из самых влиятельных династий Ирана.

Символика и художественные особенности

По словам археолога Аболхассана Атабаки, фигура на рельефе носит характерную корону и сопровождается небесными символами — луной, звездой и зубчатой диадемой.

«Дизайн короны и тонкая игольчатая гравировка напоминают изображения на монетах и металлических изделиях позднего периода династии. Есь определенное сходство с известными сасанидскими образцами подтверждает тесную связь рельефа с устоявшимися художественными традициями империи, правившей с 224 по 651 год н. э.», — отметил Атабаки.

Историк Наджме Эбрахими рассказала, что новая находка хорошо передает стиль сасанидских царских портретов. Она напомнила, что еще в X веке историк Аль‑Масуди упоминал иллюминированные рукописи из Истахра с изображениями сасанидских монархов. По ее словам, этот рельеф продолжает традицию изображать власть через символику и художественные детали.

«Почти 90 % известных царских рельефов Сасанидов находятся на равнине Мервдашт и часто высечены прямо в скалах. Они не просто украшали местность, но и служили политическим и религиозным целям», — добавила Эбрахими

Истахр: центр власти и религии

Истахр был важной резиденцией сасанидских царей и играл ключевую роль в формировании новой династии. Город находился рядом с Персеполем, символическим центром империи Ахеменидов. Около 224 года н. э. Ардашир I восстал против последнего царя Парфянской империи и основал Сасанидскую империю, связав новую династию с величием предшественников.

Архитектура Истахра сочетала элементы Персеполя с сасанидским стилем. Рядом расположен царский некрополь Накш-э-Ростам, где находятся гробницы ахеменидских царей и сасанидские рельефы, подчеркивающие царскую символику. В эпоху Сасанидов город был не только политическим, но и религиозным центром. Храмы и дворцы отражали приверженность зороастрийскому культу и подчеркивали роль царя как хранителя божественного порядка Ахура Мазды.

Искусство позднего сасанидского периода

Эксперты полагают, что рельеф может принадлежать позднему сасанидскому периоду, возможно, временам Хосрова II (590–628 гг.) или его преемников. Его мастерство и символика свидетельствуют о высоком уровне художественного развития империи перед арабским завоеванием.

Археологи планируют провести 3D-сканирование и стилистическое сравнение, чтобы уточнить дату создания резьбы и определить правителя, которого она изображает. Предварительно считается, что фигура могла принадлежать региональному монарху или менее известному правителю, стремившемуся соответствовать образу центральной династии.