Почему кошки так любят коробки?

Каждый кошатник хоть раз замечал, что кошкам обязательно нужно запрыгнуть в новенькую коробку — не важно, какого она размера и что в ней было. Кошки обожают коробки. Но откуда у них появилась такая тяга к тесным пространствам? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Хотя у кошек бывают разные характеры и уровни энергии, любую кошку может привлечь уютная коробка. Один из факторов здесь — их охотничьи инстинкты. Кошки, гуляющие на улице, занимают очень деликатное место в пищевой цепочке: они выступают и хищниками, и добычей одновременно. Охотясь на птиц или грызунов, уличные кошки постоянно ищут укрытия, вроде кустов или укромных уголков, которые помогут им спрятаться как от добычи, так и от более опасных животных — ястребов или лисиц.

Тот факт, что некоторые кошки живут дома, не означает, что они теряют эти инстинкты. Поэтому они продолжают видеть коробки как идеальные места для засады, откуда можно внезапно выпрыгнуть на потенциальную добычу (или плюшевую игрушку).

Коробки также предоставляют пугливым кошкам безопасный уголок, где можно спрятаться, если окружающая среда вдруг изменится. Данный инстинкт берет начало с самых ранних моментов жизни животного: мама-кошка всегда ищет укромное место, чтобы родить котят. Их первый жизненный опыт происходит в закрытом, безопасном пространстве. Ряд исследований показал, что содержание гормона стресса в крови кошек, недавно получивших новый дом, снижается, если предоставить им доступ к коробке.

Помимо этого, новенькая коробка — тоже своего рода изменение в среде обитания домашней кошки. Они любят досконально изучать каждый дюйм своего «королевства» и сразу замечают что-то новое или необычное; для любопытной кошки коробка — нечто интересное и привлекающее неизвестностью.

Таким образом, коробки выполняют множество функций для кошек. Но их реакция на коробку и поведение во многом зависят от контекста. Например, кошка, прячущаяся на дне коробки с широко раскрытыми глазами, сидит внутри не по той же причине, по которой другая может в ней спать — или внезапно выпрыгивать из нее.

Надежность и безопасность коробки лишний раз напоминает о том, что уход за домашним питомцем требует ответственности. Кошки, которым разрешают гулять на улице, сталкиваются с рисками со стороны хищников и машин, тогда как кошки, живущие исключительно дома, могут испытывать другие проблемы. Уличная кошка в случае испуга может побежать к ближайшей мусорке или щели в доме, а вот у домашних иногда меньше опций.

Во многом реакция кошек на такие ситуации определяется ранним периодом в их жизни, от двух до девяти лет. В этом возрасте котята запоминают встречи с незнакомцами, другими животными и ветеринарами, и определяют их как негативные или позитивные. Котята, о которых тщательно заботятся и правильно кормят, скорее всего будут более устойчивыми к окружающим изменениям, когда подрастут. Но если у кошки было тяжелое детство, для нее коробка может играть очень важную роль — роль убежища, куда всегда можно спрятаться. Другими словами, склонность кошки прятаться в коробке может сигнализировать о том, что она хочет чувствовать себя в безопасности, или симптомом другого стрессора.