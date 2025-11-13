Google подала в суд на китайскую платформу Lighthouse

Google подала в суд на китайскую компанию, обвиняемую в создании и продаже инструментов для крупномасштабных фишинговых операций под названием Lighthouse.

В иске речь идёт о том, что Lighthouse способствовала мошеннической кампании, результатом которой стала кража порядка $1 млрд у примерно миллиона жертв в 121 стране. Lighthouse предлагает модель «фишинг как услуга» с ежемесячной подпиской, предоставляя инструменты для создания поддельных страниц входа в систему и сообщений, выдающих себя за законные организации. Система работает через специализированные подразделения, которые обновляют поддельные веб-сайты, составляют базы данных жертв и ежедневно отправляют миллионы фишинговых сообщений.

В иске подчёркивается, что Lighthouse продвигает свои услуги через онлайн-форумы, обучающие программы на YouTube и зашифрованные каналы Telegram. Компания по кибербезопасности Silent Push в течение 20 дней отслеживала 200 000 мошеннических веб-сайтов, созданных пользователями Lighthouse.

Мошенники часто рассылают уведомления о доставке по почте, чтобы обманом заставить пользователей раскрыть платёжные реквизиты и данные учётных записей.

Иск Google о возмещении ущерба в соответствии с Законом RICO и Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях направлен на получение судебного приказа о демонтаже инфраструктуры Lighthouse. Вендор надеется, что этот судебный иск, наряду с сотрудничеством с отраслью, эффективно нарушит работу группы.