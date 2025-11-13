Искусственный интеллект раскрыл новый код общения кашалотов

Кашалоты, как известно, издают характерные щелкающие звуки, дельфины используют свисты, а горбатые киты поют. Новое исследование, опубликованное в журнале Open Mind, предполагает, что звуковой код кашалотов может быть более сложным, чем считалось ранее. Ученые из Project CETI в Доминике применили методы искусственного интеллекта и лингвистического анализа, чтобы выявить скрытые закономерности в сериях щелчков, известном как «код кашалотов».

Однако результаты исследования вызвали критику среди морских биологов, которые опасаются, что обнаруженные закономерности могут быть артефактами записи или побочным эффектом поведения животных, а не сигналами, сопоставимыми с языком.

Щелчки как код

Долгое время ученые знали, что последовательность и частота щелчков кашалотов имеют значение и позволяют различать кланы. Например, особи у берегов Доминики часто используют серию из двух медленных и трёх быстрых звуков. Новый анализ показал, что при удалении пауз между щелчками человеческое ухо различает два типа звуков, похожие на «клик» и «клац», что по мнению исследователей, может быть важным для передачи информации.

«Это звучит очень странно, почти как азбука Морзе», — объясняет лингвист проекта Гашпер Бегуш из Калифорнийского университета в Беркли.

Он предполагает, что кашалоты могут использовать щелчки аналогично гласным у людей, чтобы передавать смысл.

Скептицизм среди экспертов

Не все разделяют такой оптимизм. Люк Ренделл из Университета Сент-Эндрюса отмечает, что каждый щелчок кашалота состоит из множества последовательных тонов, что может создавать «рябь» в записи, ошибочно воспринимаемую как узор.

«Нет доказательств того, что животные реагируют на эту новую модель», — говорит Ренделл, добавляя, что исследователи не исключили артефакты оборудования.

Дениз Херцинг из Университета Флориды Атлантик также критикует использование термина «гласный», опасаясь, что читатели могут неверно интерпретировать щелчки как язык, похожий на человеческий. По ее словам, прежние необоснованные заявления о коммуникации дельфинов тормозили развитие этой области исследований.

Тем не менее, Херцинг признает ценность подхода:

«Эта закономерность стоит изучения. Метод предлагает новый взгляд на коммуникацию кашалотов, которого ранее не применяли».

Искусственный интеллект в исследовании

Команда CETI использовала генеративно-состязательную сеть (GAN), где одна часть системы училась распознавать настоящие коды кашалотов, а другая — создавать вымышленные, потенциально информативные последовательности. Манипуляции с частотой звуков помогли выявить паттерны, которые могли быть скрыты от обычного человеческого слуха.

Шейн Джеро, морской биолог Project CETI, отмечает, что исследователи изучали частоты и последовательности звуков, убрав паузы между щелчками. Это позволило различить два типа кодов, что могло раскрыть дополнительные аспекты коммуникации, невидимые при стандартной прослушке.

Возможные функции звуков

По мнению команды, различия в щелчках могут отражать эмоциональное состояние животных или передавать информацию о среде и активности кита.

«Мы рассматриваем разные возможности», — говорит Джеро.

Ученые продолжают собирать данные о положении и поведении кашалотов во время издания этих звуков, чтобы понять, несут ли паттерны смысл или являются побочным эффектом возбуждения.