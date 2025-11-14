Rambler попал в "белый список" Минцифры

Минцифры дополнило перечень российских цифровых платформ, которые будут доступны во время отключения работы мобильного интернета.

В обновленный список добавлены сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ, сайт Почты России, Альфа-Банка, государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газета.Ru", Лента.ру, Rambler, сайт РЖД и туристический портал Туту.ру, навигатор 2ГИС, такси "Максим" и сайт Gismeteo.

"Сайты остаются доступными в периоды ограничений. Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки", - указывают в Минцифры.

На первом этапе в "белый список" вошли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи.

Telegram не входит в список сервисов, доступных без интернета

Также поддерживается доступ к порталу "Госуслуги", платформе для дистанционного голосования, сайтам Президента и Правительства.