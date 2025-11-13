В Индонезии обнаружили древнейшее сюжетное изображение человечества

На Сулавеси нашли древнейшую сюжетную сцену возрастом свыше 51 тыс. лет

На острове Сулавеси в Индонезии исследователи нашли одно из древнейших сюжетных изображений — ему более 51 тысячи лет. В пещере Leang Karampuang на стене заметили рисунок животного, похожего на свинью, и трёх антропоморфных фигур. Судя по их расположению, это не отдельные символы, а полноценная сцена — возможно, охота или ритуальное действие. Рисунок покрывал тонкий слой известняка возрастом свыше 51 200 лет, что делает само изображение ещё более древним.

Находка стала важной, поскольку ранее древнейшими считались только простые изображения животных и отпечатки рук. Настоящих сцен подобной древности мир пока не знал. Она показывает, что уже десятки тысяч лет назад люди обладали развитым образным мышлением и умели передавать смысл через рисунок.

Археологи отмечают, что создание подобной композиции говорит о высоком уровне символического поведения. Кто именно оставил изображение — неизвестно. Состояние пещеры ухудшается из-за влажности и разрушения породы, поэтому учёные занимаются цифровым сохранением рисунка. Открытие стало новым подтверждением того, что зарождение искусства началось задолго до появления первых цивилизаций.