Как камни помогли человечеству выжить?

Наука давно знает, что древние предки человека пользовались примитивными инструментами уже миллионы лет назад — но в реальности мы не представляем, как сильно эти инструменты могли помочь им выжить. Портал arstechnica.com рассказал об археологическом открытии, которое пролило свет на историю древних инструментов.

© Wikipedia

Археологи из Университета Джона Вашингтона нашли в Кении каменные инструменты, сохранившиеся в слое осадочных пород возрастом 2,75 млн лет. Они представляют собой классический пример инструментов, которые археологи называют олдувайскими — то есть, они принадлежат к самым ранним острым каменным инструментам, созданным гомининами. А те, что были найдены в Кении, еще и одни из самых старых; лишь три других олдувайских точки в Африке датируются более ранними датами.

Фрагменты речного камня со сколами с одной или обеих сторон, чтобы придать им острую кромку, были передовой технологией в период между 2,9 и 1,7 млн лет назад. Таким образом, ими пользовались несколько видов гомининов, и как минимум больше одного рода. Последние гоминины, которые орудовали олдувайскими инструментами, наверняка были совсем не похожи на первых, и вели совсем другой образ жизни. На протяжении столь долгого отрезка времени технология каменных инструментов изменилась меньше, чем существа, которые ей пользовались.

Однако археологи обычно видят лишь короткие фрагменты этих отрезков, одно или два поколения гомининов в каждой точке раскопок. Тот факт, что в Кении сохранилось так много слоев осадочных пород с артефактами — огромная редкость. Историческая летопись в форме речных отложений и вулканического туфа запечатлела 300 000 лет ремесла гомининов, изготавливавших одни и те же типы инструментов с помощью отточенного набора навыков.

Для контекста, это означает, что члены какого-то древнего вида гомининов (возможно и не одного) передавали свои знания и опыт на протяжении примерно 10 000 поколений.

Находка археологов охватывает переходный период между плиоценовой и плейстоценовой эпохой, во время которого климат Земли стал более холодным и сухим. Пыльца и другие микроскопические следы растений в отложениях подсказывают, что некогда прибрежная топь постепенно пересохла и превратилась в жаркую степь, усеянную кустарниками. Гомининам, жившим там, наверняка приходилось сталкиваться с лесными пожарами и засухой, менявшей поведение рек.

Острые каменные инструменты могли помочь целым поколениям выживать в меняющемся, засыхающем мире. В теплом, влажном плиоцене найти пропитание было бы не трудно, но, когда ситуация стала более суровой, гомининам, скорее всего, пришлось заниматься собирательством. Как минимум на одной кости животного на раскопках обнаружили засечки, свидетельствующие, что древние гоминины разделывали туши. К тому же, инструменты позволяли им выкапывать клубневые растения и съедобные корни.

Итого исследования в Кении могут показывать, что олдувайские технологии могут быть даже старше, чем самые ранние инструменты, найденные археологами. Древнейшие образцы инструментов, найденные в Кении, однозначно были работой опытных ремесленников, понимавших, где нужно ударять о камень, под каким углом, и как придать ему режущую кромку. Они также знали, как правильно выбирать камни для инструментов. Другими словами, эти орудия явно не были работой кучки древних предков человека, которые только-только начинали ударять камнем о камень.

Нынешние дикие шимпанзе умеют пользоваться округлыми каменными «молотками», чтобы раскалывать орехи и кости. В процессе они неизбежно откалывают от камней фрагменты, поэтому не трудно представить, как один умный австралопитек мог совершить научное открытие.