Нейросеть Grok будет ежедневно обрабатывать около 100 млн постов в X

Глава соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск заявил, что уже в следующем месяце нейросеть Grok получит возможность обрабатывать весь объем контента платформы — около 100 млн публикаций в сутки, включая тексты, изображения и видео, вне зависимости от размера и популярности аккаунта. Об этом сообщает iXBT.

По словам Маска, обновленная система рекомендаций будет оценивать публикации по качеству и содержательной ценности, а не по числу подписчиков или лайков. Такой подход, подчеркнул он, стал возможен благодаря использованию продвинутых моделей искусственного интеллекта и масштабной инфраструктуре графических процессоров.

Ожидается, что обновление существенно улучшит персонализацию ленты для пользователей X, сделав рекомендации более точными, разнообразными и независимыми от влияния крупных аккаунтов.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд, а в следующем году он провел ребрендинг соцсети, выбрав в качестве названия X. За эти три года миллиардер провел масштабную реорганизацию внутри компании, а также открыл компанию xAI, которая разрабатывает ИИ Grok, интегрированный в соцсеть.