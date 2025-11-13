Как мошенники выясняют модель смартфона потенциальной жертвы

Мошенники научились избирательно подходить к выбору своих жертв. Почему они предпочитают владельцев Apple и Samsung и как они определяют марку и модель смартфона?

© Российская Газета

49% мошеннических звонков приходится на владельцев премиальных моделей телефонов. Больше всего от их активности страдают владельцы iPhone: на долю устройств от "яблока" в этом году пришлось 30% всех нежелательных звонков. Чаще других злоумышленники атакуют пользователей моделей iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max.

По мнению аналитиков МТС, представивших эту статистику, это связано с устойчивым образом пользователей Apple как людей с высоким уровнем дохода - именно поэтому они кажутся мошенникам особенно "перспективной" аудиторией. Следом в списке жертв идут владельцы смартфонов Samsung (19%).

Таким образом, на долю двух самых премиальных брендов мобильного рынка приходится почти половина мошеннических звонков. При этом, по данным того же оператора, за январь - сентябрь 2025 года в России реализовано 17,5 млн смартфонов. Доля Apple (в штуках) составила всего 8%, доля Samsung - 13%.

Как же злоумышленники узнают модель смартфона потенциальной жертвы?

Если сценарий начинается со звонка жертве, то у мошенника, как правило, нет информации о модели телефона или об операционной системе. Самостоятельно эти данные получить практически невозможно.

Злоумышленники обычно используют несколько методов.

"Чтобы узнать марку смартфона, мошенники могут активно применять методы социальной инженерии, чтобы жертва сама сообщила им нужную информацию. Мы предполагаем, что преступники будут уточнять марку смартфона в начале диалога с потенциальной жертвой и затем выбирать владельцев iPhone или адаптировать сценарий для Android", - говорит руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин.

Киберпреступники также могут рассылать массовые фишинговые письма в попытке выйти на владельцев смартфонов Apple.

"Человеку на почту может прийти письмо якобы от лица поддержки Apple, в котором жертву попросят срочно сменить пароль от учетной записи, перейдя по ссылке из сообщения. На самом деле человека заманивают на фишинговый сайт, где предложат ввести учетные данные от Apple ID (она используется для доступа к iCloud и другим сервисам Apple). Заполучив учетные данные, злоумышленники смогут получить доступ ко многим другим данным на смартфоне жертвы и даже удаленно заблокировать его", - отмечает эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин.

Фишинг также остается одним из самых популярных инструментов в руках мошенников. К такому выводу пришли специалисты "МегаФона" и "Лаборатории Касперского" по итогам совместного анализа тренировочных фишинговых рассылок. В рамках анализа эксперты зафиксировали, что в тренировочных сообщениях 40% работников переходят по подозрительным ссылкам. При этом каждый четвертый вводит конфиденциальные данные на специально созданной тестовой странице. Еще 9% открывают вложения, которые в реальных кибератаках могут оказаться вредоносными. При проведении одной из проверок был зафиксирован рекордный показатель компрометации данных - 38%.

Еще одним методом получения данных о моделях смартфонов пользователей, по мнению руководителя проектов компании "Интеллектуальная аналитика" Тимофея Воронина, становятся утечки: "Мошенники могут узнать информацию о модели телефона, версии ОС и операторе сотовой связи с помощью различных утечек данных, включая интернет-магазины, а также изучая посты в социальных сетях потенциальных жертв".

Согласен с коллегой и руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. По его мнению, в украденных базах данных может находиться интересующая преступников информация, касающаяся модели смартфона.

Можно ли скрыть марку и модель своего телефона? Эксперты говорят, что да. Например, настройки некоторых браузеров позволяют изменять цифровой отпечаток - так мошеннические сайты не распознают настоящее устройство. Но этот метод сложен и не всегда эффективен. Гораздо более полезна базовая киберграмотность, которая помогает избегать открытия фишинговых писем и позволяет распознавать мошенников в телефонном разговоре.