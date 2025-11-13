Астрономы впервые увидели звездный шторм вне Солнечной системы

Астрономы впервые зафиксировали бурю не на Солнце, а на другой звезде. Взрыв был такой силы, что мог бы полностью лишить атмосферы близлежащие планеты.

В ходе исследования международная команда ученых проанализировала информацию европейской сети телескопов LOFAR. Она функционирует с 2016 года и позволяет выявить самые бурные и экстремальные явления во Вселенной, такие как черные дыры. Также ведутся наблюдения за звездами.

Анализ показал, что 16 мая 2022 года в космосе произошел взрыв длительностью в минуту. Его источником стала звезда красный карлик StKM 1-1262, расположенная на расстоянии около 133 световых лет от Земли.

Команда определила, что взрыв представлял собой выброс корональной массы. Ранее такие события наблюдали только на Солнце, но не на других звездах. Это открытие важно для исследований по поиску жизни вне Солнечной системы.

Масса красных карликов составляет от 10% до 50% массы Солнца. Ученые полагают, что у таких звезд могут находиться планеты размером с Землю, потенциально пригодные для жизни.

Но новые данные показали поведение красных карликов может быть гораздо более «агрессивным и неустойчивым, чем у Солнца. Они производят настолько сильные штормы, что близлежащие планеты могут лишиться атмосферы, а следовательно условий для развития жизни, сообщает Nature.

