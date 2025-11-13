Стало известно, как россияне ломают свои смартфоны

Россияне ежегодно ломают тысячи смартфонов из-за бытовых происшествий, эмоций и погони за эффектными кадрами. Об этом говорится в исследовании HONOR, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Главным источником риска остается ванная комната — ее назвали опасной 56,8% опрошенных. Далее следуют пляж (36,7%) и общественный транспорт (27,6%). Каждый пятый россиянин опасается за гаджет в спортзале, а каждый десятый — даже дома.

Во время поездок гаджеты чаще всего страдают из-за резких торможений (9,1%) и падений на пол. В спортзале устройства нередко выпадают из карманов (17,7%) или падают с тренажеров. На пикниках же техника чаще всего разбивается о камни (15,1%) или тонет в водоемах (5,8%).

На рабочем месте треть россиян (28,7%) хотя бы раз роняли смартфон со стола, а каждый десятый проливал на него кофе. На кухне ситуация еще драматичнее: 32,3% пользователей заливали устройство водой или маслом, 3,5% топили в супе, а 2,5% случайно оставляли на плите. Были зафиксированы и более экзотические случаи — от использования смартфона для колки орехов до «запекания» в духовке.

Для части пользователей смартфон стал универсальным инструментом: 3,8% москвичей признались, что использовали его вместо молотка, а 4% — как скалку.

Кроме того, каждый третий россиянин хотя бы раз бросал смартфон в приступе гнева. Чаще всего причиной становились ссоры (16,7%), зависания системы или проигрыши в играх.

Около 3% устройств разбиваются при съемках на крышах или у обрывов, 2,8% — тонут при фото у воды. Наиболее рискованными регионами оказались Хабаровск, Новосибирск и Ростов-на-Дону — там ради удачного кадра гаджетом жертвовали почти 20% опрошенных.

При этом большинство пользователей (38,8%) при поломке смартфона сохраняют спокойствие и оценивают ущерб самостоятельно, 18,2% игнорируют неисправности, если смартфон работает. Каждый десятый пытается «воскресить» устройство с помощью риса и фена, но 22% таких попыток заканчиваются дополнительными повреждениями.

По итогам исследования в HONOR отметили, что для российского пользователя ключевыми характеристиками становятся не дизайн и не производительность, а прочность и влагозащита. Именно под такие условия разработан HONOR X9d, способный выдержать падение, проливной дождь и кипячение в супе.