В Роскачестве посоветовали отключать микрофон умной колонки

Эксперты советуют физически отключать микрофон устройства, когда оно не нужно. Любая фоновая речь может использоваться для создания детального профиля пользователя.

Специалисты Роскачества предупредили пользователей умных колонок о рисках для приватности. По их словам, эти устройства постоянно анализируют звуковое окружение, чтобы услышать команду активации.

Хотя они не ведут непрерывную запись, любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля человека — его интересов, привычек и даже маршрутов.

Единственной гарантией полной конфиденциальности является физическое отключение микрофона с помощью специальной кнопки. Эксперты рекомендуют делать это в те периоды, когда колонка не используется — например, в будние дни, если она нужна только по выходным, пишет tass.ru.

Такой же принцип стоит применять и к другим умным устройствам, например, закрывая камеры ноутбуков специальными шторками. Это защитит от возможного взлома программного обеспечения.