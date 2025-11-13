На Землю пришел третий выброс плазмы с Солнца

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН заявили, что на Землю пришёл третий выброс плазмы с Солнца.

«Пришёл третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть, начиная с широт 45 градусов. Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца», — указывается в Telegram лаборатории.

