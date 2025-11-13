Российские ученые научились управлять светом с помощью тепла

Международная группа ученых из МФТИ, МГУ, Российского квантового центра и Китая создала наноструктуру, которая позволяет управлять поляризацией света с помощью температуры.

Разработанная метаповерхность представляет собой сложную структуру. Она состоит из магнитной подложки из феррит-граната и массива кремниевых наноцилиндров диаметром 280 нанометров. Эти цилиндры действуют как резонаторы, усиливая взаимодействие света с магнитным материалом.

Ключевая особенность технологии в ее управляемости. При нагреве от 21 до 215 градусов Цельсия оптические свойства структуры меняются. Это позволяет гибко настраивать поляризацию светового луча, что раньше было невозможно сделать в динамическом режиме.

Такая чувствительность к температуре делает разработку идеальной платформой для сверхточных сенсоров, способных регистрировать тысячные доли градуса.