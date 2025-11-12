Тишковец прокомментировал версию о распылении Пентагоном микрочастиц по миру

Утверждения о том, что Пентагон якобы десятки лет распылял в воздухе над планетой микрочастицы для изменения климата являются обычной теорией заговора. Об этом заявил KP.RU ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как отмечает издание, в последнее время вновь активно циркулирует версия о том, что США три десятка лет распыляют в воздухе по всему миру химикаты в рамках секретной климатической программы. Недавно с такими заявлениями у журналиста Такера Карлсона выступил американский эколог Дейн Вигингтон.

По версии Вигингтона, Пентагон оборудовал военные и гражданские самолеты секретными баками и соплами, через которые каждый год распыляют в атмосферу 40-60 миллионов микрочастиц, маскируя это под конденсационные следы.

Ученый уверяет, что правительство США использует алюминий, барий, марганец, графен, стронций и разные полимеры.

По мнению Тишковца, подобные действия глобально изменить климат не могут и обычно они обусловлены желанием освоить финансовые ресурсы.

"Чтобы вызвать изменение климата или понижение температуры на планете, необходимо взорвать какой-нибудь вулкан, как это произошло в XIX веке, когда взорвался Кракатау в Индонезии", - отметил метеоролог.

Тишковец подчеркнул, что у человечества нет ресурсов, чтобы сотворить такое, в том числе финансовых. В пример ученый привел разгон облаков к праздникам в Москве с помощью хладагентов - по данным метеоролога, только это обходится бюджету в 400 млн рублей, что же говорить о целой планете?

Тишковец добавил, что изменение климата на Земле происходит в корреляции с состоянием Солнца, под влиянием мирового океана и вулканической деятельности. Антропогенный фактор же здесь на последнем месте. При этом, указал ученый, климатическая система планеты сама приходит в баланс.