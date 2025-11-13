Новый режим энергосбережения в Google Maps стал эксклюзивом Pixel 10

Google представила новый режим энергосбережения в Google Maps. Вот только продлением времени работы смартфона во время навигации смогут воспользоваться лишь владельцы серии смартфонов Pixel 10, пишут СМИ.

© Google

Во время поездки можно включить упрощённую версию карты прямо на экране блокировки, нажав кнопку питания. Экран при этом становится чёрно-белым, с минимальным количеством деталей — отображаются лишь основные элементы, например, следующий поворот. Такой режим может увеличить время работы до четырёх часов, заявляют разработчики.

Функция использует новую возможность Android под названием AOD Min Mode, которая позволяет отображать навигацию на Always-On Display (AOD). На OLED-дисплеях в таком случае чёрные пиксели не светятся, а полностью выключаются.

Режим включён по умолчанию, работает только в вертикальной ориентации и поддерживает только режим вождения — для пешеходов и велосипедистов он недоступен.

Пока неизвестно, появится ли она на других устройствах в будущем.