IBM представила экспериментальный квантовый чип Loon

IBM разработала экспериментальный квантовый чип Loon, демонстрирующий прогресс в создании практичных квантовых компьютеров. Компания считает возможным достижение этой цели к 2029 году.

Основной проблемой квантовых вычислений остается высокая частота ошибок. Для их коррекции IBM предложила метод, адаптирующий алгоритмы улучшения сотовой связи для квантовых систем. Решение требует сочетания квантовых и классических вычислительных чипов.

Новая архитектура усложняет конструкцию чипов, поскольку требует не только стандартных кубитов, но и дополнительных квантовых соединений между ними. Разработка велась с использованием передового оборудования центра Albany NanoTech Complex.

Параллельно IBM анонсировала чип Nighthawk, который станет доступен в конце 2025 года. Компания сотрудничает со стартапами и исследователями для открытого тестирования возможностей новых разработок.