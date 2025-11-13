В рейтинг самых цитируемых ученых мира вошли пятеро россиян

В рейтинг самых цитируемых ученых мира по версии англо-американской аналитической компании Clarivate, владельца платформы Web of Science, включены пятеро российских ученых. Об этом сообщается на сайте компании.
В пятерку попали: биолог Антон Коробейников из университета ИТМО, химики Максим Молокеев из Кемеровского государственного университета и Артем Оганов из университета "Сколтех", специалист по наукам о Земле Владимир Романовский из Тюменского государственного университета, а также ядерный физик Карем Махмуд из Уральского федерального университета.
По данным сайта УрФУ и сайта самой Clarivate, Карем Махмуд - гражданин Египта, но окончил аспирантуру и работал в УрФУ. Коробейников, Молокеев, Оганов и Махмуд указаны в рейтинге как специалисты по междисциплинарным исследованиям. Всего в рейтинг вошли 7 131 человек.
"Только что я был включен в список самых высокоцитируемых ученых мира по версии Clarivate. Это самая строгая версия, туда попадает очень мало ученых - из России в этом году всего пять человек", - пишет профессор Оганов в своем Telegram-канале.