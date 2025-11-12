Отменен запуск ракеты New Glenn с зондами ESCAPADE

Старт ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin с парой зондов ESCAPADE, разработанной планетологами из США для изучения свойств магнитной оболочки Марса, вновь был отменен, сообщила пресс-служба компании.

Запуск изначально был запланирован на 9 ноября, однако затем перенесен на 12 ноября из-за неблагоприятных погодных условий.

"New Glenn готов к пуску, однако из-за повышенной солнечной активности и ее потенциального воздействия на корабль <...> NASA переносит запуск до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении на странице Blue Origin в X.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня.

Проект ESCAPADE представляет собой часть программы NASA SIMPLEx, в рамках которой американское космическое агентство поддерживает разработку и вывод в космос небольших и дешевых планетологических миссий. С момента запуска программы в 2015 году ее участники создали пять космических аппаратов, запуск одного из которых, астероидной миссии Janus, был отложен на неопределенный срок, а три других закончились неудачно.

Исследователи надеются, что двойная миссия ESCAPADE, самый амбициозный проект программы SIMPLEx, станет первым успехом в ее реализации. В рамках данной инициативы специалисты из Университета Калифорнии в Беркли, а также их партнеры из других научных организаций в США подготовили два небольших спутника, оснащенных магнетометрами, камерами, детекторами плазмы, электростатическими анализаторами и другими приборами, необходимыми для изучения магнитосферы Марса.