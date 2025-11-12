Microsoft заявила, что Windows станет ИИ-ОС

Глава направления Windows и Surface в Microsoft Паван Давулури анонсировал в социальной сети X (ранее Twitter) стратегический вектор развития Windows, заявив, что платформа будет эволюционировать в «агентскую операционную систему», ориентированную на глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Об этом сообщает 3DNews.

Публикация появилась вскоре после завершения внутренней реорганизации подразделения Windows, нацеленной на ускорение внедрения ИИ в операционной системе. Хотя Microsoft ранее неоднократно отмечала о переходе к ИИ-ориентированной ОС, комментарий Давулури стал одним из наиболее прямых подтверждений этой стратегии.

Однако заявление вызвало заметный резонанс. Значительная часть пользователей в комментариях выразила негативное отношение к перспективе превращения Windows в платформу, где ключевую роль играют ИИ-агенты. Среди наиболее популярных реакций — выражение обеспокоенности навязанной интеграцией ИИ и критика в адрес общей продуктовой стратегии. Подобные настроения прослеживаются и под другими официальными публикациями Microsoft, затрагивающими развитие Windows.

Пользователи также отметили, что недовольство связано не только с самой концепцией ИИ-ОС, но и с накопившимися претензиями к экосистеме Windows. В числе наиболее обсуждаемых проблем указали усиление зависимости ОС от сервисов Microsoft, включая аккаунты Microsoft, OneDrive и Copilot, перегруженность системы, снижение стабильности обновлений, часть которых приводит к сбоям, рост недоверия к продуктовым приоритетам компании.