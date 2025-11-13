Глобальный Vivo X300 Pro сравнили по камерам с другими флагманами

Ведущий YouTube-канала "Лысый из МТ" протестировал новый Vivo X300 Pro с точки зрения качества фото и видео.

Первым делом эксперт сравнил смартфоны по производительности. С результатами тестирования X300 Pro, X200 Pro и X200 Ultra в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

Гораздо интереснее ситуация с камерами. Новинка Vivo X300 Pro имеет основной модуль на 50 МП, телевик на 200 МП с 3,5-кратным увеличением, ширик на 50 МП, селфи-модуль на 50 МП. В камере также есть несколько новых функций. Это базовый свет, зум 3,5х в разрешении 200 МП. В Pro-режиме видео теперь снимаются с битрейтом до 150 Мбит в секунду, появилась возможность "раскрашивать" видео прямо на смартфоне.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

© Лысый из МТ

Вывод

Vivo X300 Pro демонстрирует очень хорошее качество съёмки, а дальний зум у него сильнее, чем у iPhone 17 Pro Max. Также довольно неплохо сделано переключение модулей.

В целом это удачный смартфон, который лучше брать вместо Vivo X200 Ultra. У новинки существенно повысилась автономность, появился плоский экран с более удобным корпусом, он стал меньше нагреваться в играх, больше подходить для бытовой видеосъёмки. Правда, ультраширик у X200 Ultra всё-таки намного сильнее (но этот смартфон существует исключительно в китайской версии).