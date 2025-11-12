Магнитная буря планетарного масштаба завершилась на Земле

Начавшаяся в ночь на среду на Земле магнитная буря планетарного масштаба завершилась. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ночью уровень геомагнитного шторма достигал предэкстремального уровня 4,7. Зарегистрированный пик уже является самым большим значением в текущем году.

Утром показатель снизился, составив 4,3. Днем возмущения держались в диапазоне G3-G4. К 18:00 мск магнитосфера, по данным ученых, стала спокойной.

Магнитные бури стали причиной полярных сияний в некоторых регионах европейской части России. Они связаны с выбросами солнечной плазмы. Во вторник на небесном светиле зафиксирована самая сильная вспышка в этом году уровня X5.16.