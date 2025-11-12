Магнитная буря планетарного масштаба завершилась на Земле

BFM.RU

Начавшаяся в ночь на среду на Земле магнитная буря планетарного масштаба завершилась. Это следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

© Global Look Press

Ночью уровень геомагнитного шторма достигал предэкстремального уровня 4,7. Зарегистрированный пик уже является самым большим значением в текущем году.

Утром показатель снизился, составив 4,3. Днем возмущения держались в диапазоне G3-G4. К 18:00 мск магнитосфера, по данным ученых, стала спокойной.

Магнитные бури стали причиной полярных сияний в некоторых регионах европейской части России. Они связаны с выбросами солнечной плазмы. Во вторник на небесном светиле зафиксирована самая сильная вспышка в этом году уровня X5.16.