В Тверской области обнаружили скандинавские артефакты. Об этом сообщает местный портал «Тверские ведомости».

В Торопце проходила Двинско-Волховская экспедиция Института истории материальной культуры РАН. В ходе работ археологи выявили уникальный культурный слой X-XI веков, указывающий на скандинавское присутствие и укрепленное поселение викингов на территории древнего города.

По словам ученого Ивана Еремеева, под чьим руководством проходили раскопки, одной из главных задач было подтвердить датировку первого упоминания Торопца и его жителя, монаха Киево-Печерской лавры Исакия Затворника, о котором упоминает «Повесть временных лет».

В итоге раскопки показали, что слой XII-XIII веков перекрыл северную часть Большого городища: этот «чехол» археологи расчистили на площади около 60 квадратных метров и нашли под ним артефакты X-XI веков. Среди них оказались остатки жилых и хозяйственных построек, многочисленные стеклянные и каменные бусы, торговый инвентарь, скандинавская фибула в стиле борре, полусферическая костяная фишка для игры в «мельницу» и позолоченный перстень.

