В меню «Пуск» стало возможным прикреплять больше значков приложений
Microsoft выпустила обновление KB5068861 для Windows 11, содержащее ряд исправлений. В частности, улучшено меню «Пуск» и исправлена «долгоиграющая» ошибка Диспетчера задач. Свежее обновление можно загрузить из Центра обновлений Windows 11.
По информации портала Windows Central, переработанный интерфейс меню «Пуск» позволяет пользователям закреплять больше значков приложений, скрывать рекомендации и настраивать внешний вид списка программ. Меню теперь масштабируется в соответствии с диагональю экрана, что делает его более интуитивно понятным и удобным.
Также был обновлён значок батареи на ноутбуках: он стал больше и меняет цвет, указывая уровень заряда, но можно включить а цифровой дисплей, который показывает точный уровень заряда.
К тому же Microsoft устранила дублирование диспетчера задач после закрытия, также увеличено время автономной работы портативных консолей, исправлены проблемы с голосовым вводом без микрофона, предотвращены незапланированные переходы в режим просмотра задач Task View при выборе рабочего стола, устранены сбои в работе анализатора запросов HTTP.sys при работе с прокси-серверами.