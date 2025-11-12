Телескоп Джеймса Уэбба впервые заснял звезды третьего поколения

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба помог впервые получить прямые изображения звезд, появившихся вскоре после Большого взрыва. Эти редчайшие светила, относящиеся к так называемой третьей популяции (Pop III), считаются реликтами эпохи рождения Вселенной.

Исследование под руководством Ари Висбала из Университета Толедо описывает наблюдения далекой галактики LAP1-B, где, по мнению астрономов, могли сформироваться такие объекты. Результаты опубликованы в журнале Phys.org.

Теоретически звезды Pop III состоят почти исключительно из водорода и гелия - элементов, появившихся в первые минуты после Большого взрыва. В их составе могли присутствовать лишь следовые количества лития, но никаких "тяжелых" элементов, рождающихся в недрах более поздних светил, тогда еще не существовало.

Телескоп Уэбба позволил рассмотреть LAP1-B с беспрецедентной точностью. Оказалось, что тамошние светила возникли в плотном облаке темной материи массой примерно в 50 миллионов Солнц. Их собственная масса колеблется от 10 до 1000 солнечных, а объединяются они в компактные звездные скопления общей массой в несколько тысяч солнц.

Наблюдения идеально соответствуют ключевым предсказаниям о существовании звезд первичных поколений. Однако LAP1-B пока остается кандидатом на этот статус: для окончательного подтверждения ученым предстоит провести дополнительные спектральные исследования.

Если гипотеза подтвердится, астрономы впервые заглянут в эпоху, когда Вселенная только начинала светиться - время, когда звезды впервые "зажгли" космос.