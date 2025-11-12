ИТ-эксперт предупредил об опасности ИИ-троянов

Гендиректор компании iTPROTECT Андрей Мишуков предупредил об опасности ИИ-троянов.

«Умный» вирус можно распознать по косвенной аномалии: хаотичному, но целенаправленному сетевому трафику, неожиданному росту нагрузки на память и процессор без видимых причин и повторяющихся попытках проникновения с изменённым поведением», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, такие вирусы ведут себя нестандартно, маскируются под легитимные процессы внутри системы и постоянно эволюционируют.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с НСН рассказал, что планшеты становятся популярнее ноутбуков.