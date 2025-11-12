В Китае раскопаны сотни древних крепостей и одна из старейших гробниц страны

Китайские археологи подвели итоги масштабных исследований, продолжавшихся шесть лет, и сообщили о впечатляющих находках. В северо-западной провинции Шэньси они обнаружили 573 древние каменные крепости, а на юге страны - гробницу возрастом более 12 тысяч лет.

Как сообщает агентство "Синьхуа", укреплённые поселения найдены на территории района Юйлинь. Их датировка охватывает огромный период - от позднего неолита до эпохи династии Шан (около 1600-1046 гг. до н.э.). По словам руководителя экспедиции Ма Минчжи, большинство крепостей располагались вдоль рек, а вокруг них существовали поселения, защищённые каменными стенами. Исследователи считают, что местные жители использовали эти укрепления как убежища во времена военных столкновений и набегов.

Самые ранние из крепостей относятся примерно к 2800 году до н.э., что совпадает с поздним этапом культуры Яншао. Такое количество древних укреплений в одном регионе позволяет по-новому взглянуть на раннюю историю северо-западного Китая, показывая, что уже тогда местные общества умели возводить сложные оборонительные системы.

Не менее примечательное открытие сделано в южной провинции Хайнань. Здесь археологи нашли гробницу возрастом 12-13 тысяч лет - одну из древнейших на острове Цзиян. В усыпальнице, расположенной поблизости от современного города Санья, было погребено ребёнок, уложенный на бок с согнутыми ногами. Рядом находились украшения из ракушек, которые специалисты называют самыми ранними из известных в Китае образцами подобного рода. Эти находки проливают новый свет на обряды и культуру людей, живших в позднем палеолите.