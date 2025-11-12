Ученый рассказал, способны ли магнитные бури создавать помехи связи

Магнитные бури способны создавать помехи связи. Об этом в беседе с ОТР заявил ученый Натан Эйсмонт.

Он отметил, что в первую очередь удар плазмы приходится на космические аппараты, поэтому им приходится заранее включать режим защиты, чтобы не выйти из строя.

«Эти помехи будут очень высокого уровня. Ну и, наконец, вот то, что имело в прошлом такие тяжелые последствия, — это воздействие на магистральные линии электропередач. Вот здесь могут быть последствия. Такие уже бывали, когда вообще целые районы или области таких немаленьких стран, как Канада, подвергались воздействию бурь, возникающих после всплеска, и значительная часть страны просто погружалась во тьму. То есть электроэнергия прерывалась», — сказал Эйсмонт.

Также он подтвердил влияние магнитных бурь на человека. При этом, по словам ученого, говорить об этом необходимо очень осторожно, поскольку есть люди, которым становится плохо просто из-за внушаемости, а не реального воздействия.