Археологи нашли "каменного стража", охранявшего тайну майя

На полуострове Юкатан археологи обнаружили необычную находку - небольшую каменную фигуру, сторожившую вход в древнее строение майя. Раскопки проводились на памятнике Сьерра-Папакаль, и, по данным Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), статуя сохранилась удивительно хорошо.

Фигура высотой около 45 сантиметров вырезана из известняка и изображает лицо старца -, вероятно, одного из правителей доклассического периода (2500 г. до н. э. - 200 г. н. э.). Глубокие глазницы, плоский нос и мягко очерченные губы придают облику реалистичность. По мнению исследователей, она могла не только указывать путь, но и символически "охранять" вход в загадочную постройку.

Само здание поражает формой - оно яйцевидное, длиной около шести метров и высотой менее метра. Стены сложены в два ряда из обработанного известняка, а вход шириной около 80 сантиметров ориентирован на запад. Внутри сохранились следы каменной скамьи.

Назначение сооружения остаётся неясным. Возможно, оно служило местом встреч знати или жрецов. Его миниатюрные размеры делают маловероятным проведение больших собраний, но придают ему ауру святилища или тайного зала совещаний. Каменное "лицо старого правителя" словно и поныне охраняет вход в этот объект, хранящий тайну своего предназначения.