Почему Луна так плохо получается на мобильных фотографиях?

Несмотря на развитие мобильных камер и мощность современных смартфонов, фотографии Луны им по-прежнему даются плохо. Но почему проблемы возникают именно с Луной, и можно ли как-то сделать снимки лучше? Портал theconversation.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Первая ошибка начинающих астрофотографов — они думают, что делают фотографии ночью. На Земле действительно может быть ночь, но что насчет Луны? Всякий раз, делая снимок луны, мы фотографируем ее подсвеченную сторону — то есть, дневную. Какой бы хорошей ни была камера, для того, чтобы такой снимок получился качественным, настройки нужно задавать так же, как для дневной фотографии на Земле.

Смартфоны обычно автоматизируют параметры, включая фокусировку и выдержку. К сожалению, из-за темного фона ночной Луны многие устройства выбирают настройки, исходя из темноты, а не подсвеченной стороны Луны. В результате она выглядит на фото размытой яркой точкой.

Простейший способ решить эту проблему — фотографировать Луну днем. Яркое голубое небо поможет смартфону выставить правильные параметры, и вы, скорее всего, получите снимок лучшего качества. Хотя никто не мешает вам также вручную снизить выдержку, если камера позволяет.

Мобильные камеры отлично подходят для съемки объектов рядом и для фото широкого плана. Например, некоторые модели способны делать фотографии горизонта, простирающиеся строго с севера на восток. Но Луна на таком снимке потерялась бы, и причина в специфических решениях, которые позволяют мощным камерам помещаться внутри смартфонов.

Камеры и телескопы фокусируют свет, исходящий с разных направлений, на детекторы, будь то старая пленка или современные цифровые сенсоры с пикселями. Уровень детализации фото зависит от размера пикселей и фокального расстояния; для простого объектива оно примерно равно расстоянию между самим объективом и детектором.

У мобильных камер фокальное расстояние составляет всего несколько миллиметров, а размер пикселей — тысячные доли миллиметра. На типичном смартфоне каждый пиксель камеры получает свет под углом примерно в 0,02 градуса — а из-за того, что Луна в небе находится под углом в 0,5 градусов, ее ширина на фотографии составляет всего 25 пикселей. Очень мало для того, чтобы получить детализированное изображение.

Очевидное решение — использовать зум. На традиционных камерах это возможно при наличии объектива с переменным фокусным расстоянием, но мобильные камеры обычно приближают изображение цифровыми методами, поэтому расстояние остается неизменным. Но кто сказал, что фотографии нужно делать только с помощью смартфона? Никто не мешает вам направить объектив в телескоп, смотрящий на Луну. По сути, механизм телескопа в несколько раз повышает фокальное расстояние камеры — вместо каких-то 6 мм вы можете получить 300 мм, а 25 пикселей превратятся в 1 250.