Путин назвал сроки первого старта с «Байтерека»

Первый срок с космического комплекса «Байтерек» состоится предположительно до конца текущего года, рассказал журналистам президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Байтерек» — российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома «Байконур». Она использовалась преимущественно для запуска ракет «Зенит», после завершения работ с нее будут стартовать новые российские ракеты-носители «Союз-5».

«Реализуется проект «Байтерек», предусматривающий строительство нового военно-космического комплекса для запуска ракетоносителя «Союз-5». Рассчитываю, что первый запуск с «Байтерека» состоится до конца текущего года», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что «Байтерек» выставил на торги технологическое оборудование с площадок космодрома в рамках оптимизации производственных мощностей и подготовки к размещению новых систем.

Стартовая цена лота составила почти $520 тыс. В него вошли различные списанные системы, агрегаты, комплекты аппаратуры, кабельная продукция, средства измерения.