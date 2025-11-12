Путин: РФ и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы

Президент РФ Владимир Путин призвал создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением.

"Мы в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему идти и для чего готовить должны кадры", - сказал он, выступая в режиме видеоконференции на пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Отметим, что в этом году мероприятие проходит в казахстанском городе Уральске. Путин подчеркнул, что региональные связи - это надежный фундамент двусторонних отношений России и Казахстана.