Найдены следы мифической хищной коалы

Австралийские ученые нашли ископаемые следы «мифического» зверя, жившего на континенте десятки тысяч лет назад. Это было плотоядное сумчатое животное, похожее на коалу.

Хищная коала — персонаж распространенной в Австралии легенды. В отличие от милых современных коал, она описывалась в фольклоре как необычайно крупное и злобное существо, которое пряталось в деревьях и оттуда нападало на людей.

Долгое время хищную коалу считали выдумкой, но новое исследование показало — такой вид мог существовать в действительности. Палеонтологи обнаружили окаменелости плотоядных сумчатых, похожих на коал и ныне полностью вымерших. Современные коалы являются ближайшими родственниками этих хищников.

Виду присвоили научное название Thylacoleo carnifex. Он появился около 126 тысяч лет назад и исчез во время одной из волн вымирания 40 тысяч лет назад. В это время вымерла значительная часть гигантских животных планеты, а Австралия потеряла почти 90% животных, весивших более 44 кг. Этот период совпал с появлением людей на континенте и сильно повлиял на биоразнообразие Австралии.

В ходе исследования ученые применили новый метод, позволяющий идентифицировать виды на основании белков коллагена в окаменелостях. С его помощью удалось проследить эволюционную историю нескольких вымерших австралийских гигантских животных.

Результаты показали, что Thylacoleo является наиболее близким родственником коалы. Ученые выразили надежду, что дальнейшие исследования с использованием нового метода позволят окончательно установить причину массового вымирания, сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Ранее в Австралии нашли старейшую скорлупу яиц крокодила. Она принадлежала необычной вымершей рептилии. Ученые полагают, что этот крокодил умел взбираться на деревья.