«Роскосмос» предложил увидеть северное сияние с высоты 10 тысяч метров

«Роскосмос» предлагает насладиться наблюдением за метеорами и северным сиянием с высоты 10 тыс. метров. Речь идет о новом проекте — астрорейсе, который «Роскосмос» реализует совместно с аэропортом Внуково, говорится на сайте компании.

В ночь с 13 на 14 декабря пассажиры двух самолетов смогут увидеть метеорный поток Геминиды и полярное сияние с указанной высоты. Как отмечается, план полета просчитан с учетом наибольшего шанса совместить наблюдение за метеорным потоком с вероятностью появления в небе северного сияния.

Подчеркивается, что на данный момент можно забронировать место на борту Ту-204 Центра подготовки космонавтов или на борту Boeing 737-700. Стоимость составит от 95 до 290 тыс. рублей за место (билеты на Ту-204 дешевле). При этом, как сообщается, данное спецпредложение действует до 17 ноября.

28 октября сообщалось, что космонавты российского сегмента Международной космической станции Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий второй раз за месяц вышли в открытый космос.