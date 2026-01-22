Почему герои литературы XIII-XIX веков умирали от простуды?

Писательница Джейн Остин нередко описывала физическое состояние своих героев и их здоровье. В каждом ее романе встречаются упоминания болезней или советы по здоровому образу жизни. Но правда ли, что всего 200 лет назад англичане могли умереть от обычной простуды? Портал theconversation.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На стыке XVIII и XIX веков болезни играли важную роль в повседневной жизни. Без антибиотиков и анестезии даже малейший недуг мог быстро развиться в нечто серьезное. Медицина базировалась на теориях, вроде гуморализма, а для лечения пациентам прописывали кровопускание и тоники. Доктора, аптекари и шарлатаны существовали и сосуществовали, но значительная часть лечения проводилась на дому. Инфекции были широко распространены, а госпитали считали крайней мерой.

Рекомендации по поводу здоровья зачастую вращались вокруг природы, свежего воздуха, отдыха и ванн. Джейн Остин рекомендовала еженедельную зарядку, контакт с природой и умеренную диету. Она регулярно гуляла на открытом воздухе и остерегалась излишнего медикаментозного лечения.

По мнению историков, в 1815 году, когда Остин отправилась заботиться о своем брате, она могла подхватить туберкулез. Он перетек в инфекцию почек и, в какой-то момент, болезнь Аддисона, которая тогда была неизвестна медицине. Хотя о причинах смерти писательницы до сих пор спорят: в качестве вероятных причин выдвигали много факторов, вплоть до намеренного отравления.

Дружба Остин с врачом ее брата помогла ей обсуждать заболевания правильно. Не зря в ее романах так часто встречаются упоминания простуды, ревматизма и, конечно же, зловещей лихорадки. Но насколько опасной в реальности была прогулка под дождем в XIX веке?

Сегодня мы точно знаем, что человек, промокший под дождем, не заболеет простудой просто от непогоды, но раньше люди верили, что охлаждение тела способно привести к серьезным недугам. И неспроста. Без доступа к антибиотикам или эффективному лечению легкая респираторная инфекция вполне могла перетечь в бронхит или потенциально смертельную пневмонию. Именно поэтому свидетельства того времени говорят о подобных ситуациях предельно драматичным тоном — он отражал реальный страх последствий, которые могло повлечь переохлаждение под дождем.

Шотландский врач Вильям Бухан, автор популярного в XVIII-XIX веках «Домашнего лечебника», считал британский климат самой настоящей угрозой общественному здоровью. По его мнению, в Великобритании не было ни одного другого региона, где погода менялась бы так же быстро. А перепады погоды, по словам Бухана, были одной из главных причин простуды, поскольку она нарушала естественную респирацию тела.

Бухан отдельно отмечал опасность мокрой одежды. Не только из-за холода, который сам по себе был проблемой, но и потому, что влажность могла «проникнуть» в тело и усугубить ситуацию. Даже самые крепкие здоровьем могли заболеть: жар, ревматизм и более серьезные недуги часто встречались и среди молодых, здоровых людей.

Конечно, Бухан не хотел, чтобы люди просто сидели по домам — но рекомендовал действовать быстро. По возможности переодеваться в сухую одежду или, на худой конец, хотя бы двигаться, пока мокрая не высохнет. А вот спать или сидеть на природе будучи промокшим он ни в коем случае не рекомендовал.

Подобные заболевания также отражали многие социальные и гендерные факторы, затрагивавшие женщин того времени. В классической литературе болезнь часто выступает женским инструментом для привлечения внимания или проявления уязвимости, или даже способом продемонстрировать свою хрупкую красоту. Не зря в XIX веке многим женщинам диагностировали «нервные расстройства» — утомление, тревожность, бессонницу, меланхолию. Остин в своем творчестве критиковала стереотипные болезни, характерные для состоятельных социальных слоев, где скуку и эгоцентризм выдавали за физический дискомфорт.