ИИ-модель Nano Banana встроили в приложение «Google Фото»

Google объявила об интеграции в приложение «Google Фото» инструментов на базе собственной ИИ-модели Nano Banana. Об этом говорится в блоге компании.

© Google

Одним из ключевых нововведений стал режим персонализированного редактирования снимков: пользователи могут активировать опцию «Help me edit» и указать желаемые изменения — например, убрать солнцезащитные очки, скорректировать выражение лица или открыть глаза людям на фотографии.

Кроме того, интерфейс диалогового редактирования, ранее доступный только на Android, теперь появился и в iOS-версии приложения.

Среди новых творческих возможностей — стилизация изображений с помощью тематических фильтров, включая оформление в духе эпохи Возрождения, мозаичные композиции и стилизацию под детские книжные иллюстрации. На устройствах Android в США и Индии также появились готовые шаблоны на вкладке «Создать», а в ближайшие месяцы Google планирует запустить персонализированные шаблоны.

Компания также объявила о глобальном выпуске функции Ask Photos, которая станет доступна еще в 100 странах и на 17 языках, включая русский. Ask Photos позволяет получать ответы на запросы по медиатеке — например, находить снимки по событиям, датам или объектам.