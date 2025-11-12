«Рамблер» рассказал, как меняются отношения медиа с искусственным интеллектом

Портал поделился опытом осмысленной интеграции ИИ в создание контента и пользовательских сценариев.

11 ноября 2025 года в рамках Медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова выступила в сессии «Медиатехнологии: ИИ на практике», посвященной влиянию искусственного интеллекта и нейросетей на современные медиа.

Анна Иванова отметила, что искусственный интеллект становится стратегическим активом современной журналистики. По ее словам, в ближайшие годы роль журналиста трансформируется: он станет не просто автором, а мультиформатным экспертом, проектирующим смыслы и создающим персонализированные сценарии взаимодействия с аудиторией.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Технологии и нейросети – не просто прорыв, а инструмент, усиливающий экспертизу и качество. Осмысленная интеграция ИИ позволяет журналистам масштабировать труд, автоматизировать рутину и сосредоточиться на создании уникального контента. Нейросети отсеивают посредственность, усиливая ценность креативности, аналитического мышления и человеческой экспертизы. Это не революция, а эволюция профессии – и те, кто возглавит ее, получат конкурентное преимущество».

Модератором сессии выступил CEO Корпорации AIR, основатель коммуникационного агентства «Социальные сети» Денис Терехов. В обсуждении также приняли участие: заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, генеральный директор ИА «Акчабар» Луиза Мамбетова, шеф-редактор по соцсетям Sputnik Кыргызстан, Асель Минбаева, директор по развитию технологий искусственного интеллекта, начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Сбера Ceргей Mаркoв, заместитель генерального директора УП «Информационное агентство «Минская правда» Ольга Селезнева и исполнительный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Ушаков.

Участники обсудили, как ИИ используется в производстве контента: от генерации текстов, аудио и видео до анализа больших данных, прогнозирования трендов и таргетинга аудитории. Отдельное внимание спикеры уделили вопросам этики, регулирования и профессиональной ответственности при применении технологий нового поколения.

Медиафорум стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» – уникальная площадка для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития медиаотрасли, обсуждения наиболее важных вопросов жизни медиа в странах СНГ.