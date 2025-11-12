OnePlus 15 обошел флагманы Apple и Xiaomi в тесте автономности

Смартфон OnePlus 15 стал лидером в новом тесте автономности YouTube-блогера TechDroider, оставив позади iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Pro Max.

Испытание длилось 13 часов и моделировало смешанный пользовательский сценарий: три часа игрового процесса в PUBG Mobile, три часа просмотра видео на YouTube, 1,5 часа веб-серфинга и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также непрерывную запись 4K-видео в 60 FPS вплоть до полного разряда аккумулятора.

По итогам стресс-теста устройства продемонстрировали следующие результаты: Xiaomi 17 Pro Max проработал 12 часов 50 минут, iPhone 17 Pro Max — 13 часов 2 минуты, а OnePlus 15 — 13 часов 40 минут.

OnePlus 15 показал лучший результат с заметным отрывом от конкурентов. При этом iPhone 17 Pro Max тоже показал достойную автономность. Несмотря на скромный аккумулятор емкостью 4832 мАч, он оказался близок к лидеру, существенно уступая номинальной емкости батарей OnePlus 15 (7300 мАч) и Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАч), который при самой большой батарее разрядился первым.

Презентация глобальной версии OnePlus 15 состоится уже 13 ноября — пока что смартфон представлен лишь для китайского рынка.