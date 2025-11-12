В ранней Вселенной нашли горячую «фабрику звезд». Она формировала новые светила в 180 раз быстрее, чем Млечный Путь. Открытие позволит лучше понять причину быстрого роста галактик после Большого Взрыва.

В ходе нового исследования ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции провели наблюдения за галактикой Y1. Она находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли и является одной из наиболее отдаленных из всех известных.

Объект обнаружили за скоплением галактик MACS0416, которое находится в 4 миллиардах световых лет от нас, в направлении созвездия Эридан.

Предыдущие наблюдения показали, что Y1 интенсивно светится в перегретой космической пыли. Это показало, что внутри может находиться область активного формирования новых звезд.

Ученые с помощью телескопа ALMA измерили температуру далекой галактики и обнаружили, что она составляет около 90 Кельвинов, или около минус 180 градусов Цельсия. Хотя эти значения могут показаться низкими, по словам ученых, в галактике Y1 намного теплее, чем в других областях ранней Вселенной.

Астрономам удалось установить, что галактика производила звезды со скоростью более 180 солнечных масс в год. Для сравнения — у Млечного Пути она составляет одну солнечную массу в год.

Ученые предположили, что такие звездные «ясли» были распространены в ранней Вселенной. Вспышки звездообразования в них были яркими, но не могли продолжаться долгие период времени, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб открыл необычный объект из ранней Вселенной. Это невероятно редкая система из пяти сливающихся галактик. Новая система получила название «Квинтет JWST.