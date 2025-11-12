Россия планирует создать базу на Луне после выхода из проекта МКС

Россия продолжит освоение космоса после выхода из проекта Международной космической станции в 2028 году. Как сообщают в Роскосмосе, следующим этапом может стать создание базы на Луне.

© Роскосмос

Учёные объясняют этот выбор наличием на лунной поверхности уникальных полезных ископаемых, в частности гелия-3. Этот газ может стать топливом для ракетных двигателей будущего и открыть человечеству путь к освоению всей Солнечной системы, пишет "Комсомольская правда".

По оценкам специалистов, запасы гелия-3 на Луне исчисляются миллионами тонн, тогда как на Земле его всего около 800 тонн. Затопление МКС запланировано в Тихом океане на 2030 год.