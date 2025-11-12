Раскрыта дата презентации первой «трикладушки» Samsung

Samsung планирует представить свою первую «трикладушку» 5 декабря 2025 года. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на источники в отрасли.

Ожидается, что устройство поступит в продажу на внутреннем рынке после анонса по цене около 4 млн вон (около 224 тыс. руб.). Новинка получит механизм с двойным сгибом, формирующим три секции. В полностью раскрытом виде диагональ экрана достигает 10 дюймов, что приближает устройство к планшету. При этом в сложенном состоянии устройство сохраняет габариты стандартного смартфона.

По данным источников, стартовые продажи запланированы на ключевых зарубежных рынках, включая Китай, Сингапур и ОАЭ. Эксперты предполагают, что на первом этапе Samsung выпустит ограниченную партию — от 20 тыс. до 30 тыс. устройств, что может указывать на премиальное позиционирование и тестовый характер запуска.

Первую в мире «трикладушку», поступившую в продажу, выпустила Huawei в сентябре 2024 года. Смартфон Mate XT Ultimate Design сначала выпускался в Китае, но вскоре был представлен и на других рынках, в том числе в России.