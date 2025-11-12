Выпущено предупреждение для летных составов на фоне мощной магнитной бури

Специальное предупреждение для летных составов в связи с сильнейшей магнитной бурей выпущено специальными службами.

О том, кому и чему больше всего угрожает повышенное возмущение геомагнитного поля Земли, мы поговорили с ведущим научным сотрудником Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Кириллом Холодковым.

Напомним, что мощная магнитная буря бушует на Земле после нескольких вспышек на Солнце, самые сильные из которых произошли 9, 10 и 11 ноября. Буря началась 12 ноября, примерно в 3 часа ночи по московскому времени и к 7 часам достигла почти максимального значения – G4, но специалисты ожидают во второй половине дня усиление геомагнитного возмущения до наивысшего значения – G5. Кроме самих вспышек класса Х наблюдаемое событие связано еще с мощными потоками солнечных протонов, которые достигли Земли.

– Помимо того, что, начиная с 1 ноября, случилось шесть крупных рентгеновских вспышек класса Х (самая мощная это Х5.2 от 11 ноября), данное событие интересно еще и особо мощным протонным событием, – говорит Кирилл Холодков. – Конечно, протоны почти всегда сопровождают полет солнечной плазмы, а точнее, опережают ее, – ведь если плазма в среднем достигает магнитосферы Земли в течении двух дней, то протоны после этой вспышки долетели до нас уже через 9 минут после рентгена!

Они вызывают повышение мощности дозы ионизирующего излучения, которое может выводить из строя оборудование на орбите и на Земле. Они также грозят кратковременными перебоями в высокочастотном диапазоне (ВЧ) до 30 мегагерц, который используется, в основном, для дальней радиосвязи с кораблями и воздушными судами, когда вы, к примеру, пересекаете океан.

Во вторник и среду (11 и 12 ноября) поток протонов был, по словам ученого, настолько быстрым и плотным, что они вызвали в атмосфере лавинообразную ионизацию.

– Врываясь в слои атмосферы, они разбивают молекулы газа и оставшиеся единичные атомы и вызывают тем самым цепную реакцию, сильное ионизирующее излучение, – подчеркивает Холодков. – Под эгидой ИКАО в мире и на национальном уровне есть соответствующие органы, которые мониторят космическую погоду, и 11 ноября некоторые из них выпустили сводку о радиационной опасности на Земле на определенных высотах авиаперелетов.

Для обычных людей это не связано с какой-то большой опасностью. В основном предупреждения касаются летного состава: постоянно летающих пилотов и бортпроводников авиалайнеров.