Упавшего на показе российского робота Aidol пообещали усовершенствовать

Российского антропоморфного робота Aidol, который упал во время презентации, будут совершенствовать, заявил глава Новой технологической коалиции Алексей Южаков.

По словам Южакова, представленного в Москве антропоморфного робота Aidol, который незапланированно упал на сцене, будут совершенствовать. Об этом ТАСС.

Организации, входящие в НТК, только приступают к работе с платформой Aidol.

«Поэтому, конечно, его функционал и возможности будут только совершенствоваться», – добавил Южаков.

Он напомнил о функции самообучения машины, оно «постоянное». Робот обучается в том числе на «последствиях собственных действий».

Робота, работающего полностью офлайн и до шести часов автономно, показали 11 ноября. Он ориентируется в пространстве с помощью стереокамер, захватывает предметы до 10 кг и движется со скоростью до шести км/ч. Текущий уровень локализации компонентов робота – 77%, целевой уровень – 93%.

Ранее первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул во время своей презентации.