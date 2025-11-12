Названы критерии надежного пароля

Он должен состоять из десяти символов и не повторяться в разных аккаунтах.

«Не используйте пароли, состоящие из соседних клавиш на клавиатуре, например, «qwerty», «asdfg», «zxcv», «йцук», «12345». Надёжный пароль должен состоять из 10 символов и более, включать строчные и прописные буквы, цифры и символы. После создания пароля не стоит его сохранять в облаке или в настройках браузера, так как в случае взлома, злоумышленник может получить доступ ко всем ресурсам сразу. Для всех личных аккаунтов лучше создавать разные пароли и менять их регулярно каждые несколько месяцев», — рассказал в беседе RT заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.

Ранее IT-аналитик Эльдар Муртазин дал рекомендации по правильному обновлению ПО смартфонов. Информация о том, что после установки устройства перестают функционировать, не соответствует действительности.